БЖД в период мартовских праздников назначила дополнительные поезда во Львов

БЖД в период мартовских праздников назначила дополнительные поезда №494/493 и №461/462, которые следуют по маршруту Минск-Львов. Информацию об этом предоставили в пресс-центре БЖД.
Поезд №494/493 из белорусской столицы отправится в среду, 7 марта, в 14.13, а прибудет во Львов в четверг, 8 марта, в полдень. Обратно этот поезд отправится 8 марта в 12.53, а в Минске будет на следующий день в 13.44.
Поезд №461/462, следующий по тому же маршруту, отправится из Минска в субботу, 10 марта, в 00.12 и прибудет во Львов в тот же день в полдень. Обратно в белорусскую столицу пассажирский поезд отбудет 10 марта в 21.40 и будет в Минске уже на следующий день, 11 марта, в 11.09.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN