БЖД в период мартовских праздников назначила дополнительные поезда во Львов

БЖД в период мартовских праздников назначила дополнительные поезда №494/493 и №461/462, которые следуют по маршруту Минск-Львов. Информацию об этом предоставили в пресс-центре БЖД.

Поезд №494/493 из белорусской столицы отправится в среду, 7 марта, в 14.13, а прибудет во Львов в четверг, 8 марта, в полдень. Обратно этот поезд отправится 8 марта в 12.53, а в Минске будет на следующий день в 13.44.

Поезд №461/462, следующий по тому же маршруту, отправится из Минска в субботу, 10 марта, в 00.12 и прибудет во Львов в тот же день в полдень. Обратно в белорусскую столицу пассажирский поезд отбудет 10 марта в 21.40 и будет в Минске уже на следующий день, 11 марта, в 11.09.-0-