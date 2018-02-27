БЖД запустит дополнительные поезда Минск-Вильнюс на 8 и 9 марта

На восьмое и девятое марта Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в сообщении Минск-Вильнюс, сообщает пресс-центр БЖД.

Белорусская железная дорога совместно с АО "Литовские железные дороги" назначила дополнительные поезда для перевозки пассажиров в связи с мартовскими выходными.

Из белорусской столицы в Вильнюс дополнительный поезд отправится со станции "Минск-Пассажирский" в 08:10. В пункт назначения он прибывает в 10:59. Время пути, с учетом разницы в часовых поясах, составит 3 часа 49 минут. Из Вильнюса в Минск отправление назначено на 20:15, прибытие – в 01:05. Время в пути – 3 часа 48 минут.