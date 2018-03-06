Четыре белорусские теннисистки выступят на турнире в Индиан-Уэллсе

Четыре белорусские теннисистки примут участие в турнире категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе. В основной сетке выступят Александра Саснович (49-е место WTA), Арина Соболенко (63) и Виктория Азаренко (204). А вот Вере Лапко придется пробиваться в основной турнир через квалификации.

В первом раунде квалификации Вера Лапко встретилась с украинкой Катериной Бондаренко (74). Матч завершился победой нашей спортсменки - 6:0, 6:3. Во втором отборочном круге Лапко сыграет с Софией Кенин из США (105).

Стоит отметить, что призовой фонд турнира составляет более $8 млн. В прошлом году победу здесь одержала представительница России Елена Веснина. Виктория Азаренко побеждала в Индиан-Уэллсе дважды - в 2012 и 2016 годах.-0-