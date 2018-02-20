Домрачева, Скардино, Бочарников и Чепелин примут участие в смешанной эстафете на Олимпиаде

Сегодня, во вторник двадцатого февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане будет разыграно 5 комплектов медалей. Но только за один из них смогут побороться спортсмены из Беларуси. В четырех видах программы спортсмены из нашей страны представлены не будут.

Награды разыграют в следующих дисциплинах: фигурное катание (танцы на льду), фристайл (ски-хафпайп, женщины), шорт-трек (женская эстафета), лыжное двоеборье и биатлон (смешанная эстафета).

За день до соревнований белорусский тренерский штаб определил состав смешанной эстафеты. Нашу страну будут представлять Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. Старт гонке будет дан в 14:15 по минскому времени. Трансляцию соревнований проведет телеканал "Беларусь 5".