Досрочное голосование на местных выборах началось в Беларуси

Сергей и Ольга Авечкины с сыном Егором на участке для голосования №5 в Витебске

Досрочное голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва началось сегодня, 13 февраля, в Беларуси.

Граждане смогут проголосовать досрочно по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Таким правом могут воспользоваться те, кто в день выборов не смогут проголосовать по различным причинам. Уточняется, что официального подтверждения этих причин не потребуют.

Для получения бюллетеня гражданин должен предоставить документ, подтверждающий его личность. Далее нужно будет выбрать одного из кандидатов или (если выбор ни на кого не пал) выбрать пункт "Против всех кандидатов".

Напомним, что местные выборы в Беларуси пройдут 18 февраля. В качестве кандидатов по всей стране было зарегистрировано более 22,2 тыс. человек.-0-