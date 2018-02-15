Дуэт фигуристов из Германии одержал победу в парной произвольной программе и установил новый мировой рекорд

Фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо принесли Германии восьмую золотую олимпийскую медаль. Они одержали победу в произвольной парной программе, а также установили новый мировой рекорд, набрав 159,31 балла. К слову, именно они установили предыдущий рекорд в финале Гран-при текущего сезона (157,25 балла).

Серебряную медаль Олимпиады завоевал китайский дуэт Вэньцзинь Суй и Цун Хань (235,47). А на третью ступень пьедестала почета поднялась пара из Канады Меган Дюамель и Эрик Редфорд (230,15).

После короткой программы, завершившейся накануне, новоиспеченные олимпийские чемпионы располагались на четвертой строчке. Но рекордное количество баллов обеспечило им золотую медаль.

Уже завтра, в пятницу шестнадцатого февраля, программа фигурного катания продолжится соревнованиями среди мужчин в одиночном катании.