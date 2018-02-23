Две российские фигуристки взошли на пьедестал Олимпийских игр

Сразу две российские фигуристки завоевали медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Пятнадцатилетняя Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а ее восемнадцатилетняя соотечественница Евгения Медведева уступила чуть больше балла и заняла второе место. Бронзовым призером стала канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд.
Спортсменки из России уже вторую Олимпиаду подряд становятся чемпионками в фигурном катании. В Сочи в 2014 году победила Аделина Сотникова.
Сегодня прошли соревнования в произвольной программе фигурного катания среди женщин. Несмотря на то, что сегодня лучшей была Евгения Медведева, по сумме балов она все же немного уступила своей соотечественнице. К слову, обе фигуристки установили мировые рекорды на этих Олимпийских играх.
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