Две российские фигуристки взошли на пьедестал Олимпийских игр

Сразу две российские фигуристки завоевали медали на Олимпийских играх в Пхенчхане. Пятнадцатилетняя Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а ее восемнадцатилетняя соотечественница Евгения Медведева уступила чуть больше балла и заняла второе место. Бронзовым призером стала канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд.

Евгения Медведева, Алина Загитова и Кэйтлин Осмонд. Фото из социальных сетей

Спортсменки из России уже вторую Олимпиаду подряд становятся чемпионками в фигурном катании. В Сочи в 2014 году победила Аделина Сотникова.

Сегодня прошли соревнования в произвольной программе фигурного катания среди женщин. Несмотря на то, что сегодня лучшей была Евгения Медведева, по сумме балов она все же немного уступила своей соотечественнице. К слову, обе фигуристки установили мировые рекорды на этих Олимпийских играх.