Эрик Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

Немецкий спортсмен Эрик Френцель завоевал золотую медаль в лыжном двоеборье (прыжки с нормального трамплина HS-109, лыжная гонка 10 км), став двукратным олимпийским чемпионом в данной дисциплине.
Вторую Олимпиаду подряд в прыжках с нормального трамплина HS-109 и лыжной гонке на 10 км сильнейшим оказывается Эрик Фрецель. Серебряным призером в данной дисциплине стал японец Акито Ватабэ, а бронзу завоевал австриец Лукас Клапфер.
Предстоит разыграть еще два медальных комплекта в лыжном двоеборье в Пхенчхане. Следующая дисциплина состоит из прыжков с большого трамплина HS-140 и лыжной гонки на 10 км. А завершат программу командные соревнования на большом трамплине и эстафета 4х5 км.
Спортсмены из Беларуси в данном виде соревновательной программы не представлены.
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