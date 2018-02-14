Эрик Френцель стал двукратным олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье

Немецкий спортсмен Эрик Френцель завоевал золотую медаль в лыжном двоеборье (прыжки с нормального трамплина HS-109, лыжная гонка 10 км), став двукратным олимпийским чемпионом в данной дисциплине.

Вторую Олимпиаду подряд в прыжках с нормального трамплина HS-109 и лыжной гонке на 10 км сильнейшим оказывается Эрик Фрецель. Серебряным призером в данной дисциплине стал японец Акито Ватабэ, а бронзу завоевал австриец Лукас Клапфер.

Предстоит разыграть еще два медальных комплекта в лыжном двоеборье в Пхенчхане. Следующая дисциплина состоит из прыжков с большого трамплина HS-140 и лыжной гонки на 10 км. А завершат программу командные соревнования на большом трамплине и эстафета 4х5 км.

Спортсмены из Беларуси в данном виде соревновательной программы не представлены.