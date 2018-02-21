Физический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на февраль 2019 года

Физический пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на февраль 2019 года. Об этом представителям СМИ сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

Физический пуск подразумевает под собой непосредственно загрузку ядерного топлива и начало проведения испытаний. Отмечается, что ввод блока №1 запланирован на декабрь будущего года. Первое топливо, которое поставит на Островецкую площадку инжиниринговая компания "Атомстройэкспорт", для блока №1 привезут в ноябре текущего года.

Сообщается, что ввод второго энергоблока БелАЭС запланирован на июль 2020 года.-0-