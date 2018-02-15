Фристайлистки Анна Гуськова и Алла Цупер вышли в финал лыжной акробатики

На олимпийском турнире фристайлистов начались соревнования мастеров лыжной акробатики, где белорусские спортсмены имеют реальные шансы на медали.

В квалификации данных соревнований принимали участие три белорусские спортсменки. С первой же попытки в финал смогла попасть Анна Гуськова, которая показала второй результат среди всех участниц. Алла Цупер также пробилась в финал, хотя ей потребовалась вторая попытка.

В финале, который пройдет 16 февраля, за медали будут бороться 12 девушек.-0-