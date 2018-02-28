Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу в дерби с рижскими одноклубниками

Данный поединок стал для "зубров" последним на домашней арене в текущем сезоне. При родных трибунах минские хоккеисты сумели победить в крайнем матче со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1). Теперь "бело-синим" остался один матч, который пройдет первого марта в Братиславе против местного клуба "Слован".

У "зубров" уже не осталось шансов на выход в плей-офф КХЛ, поэтому в прошедшем поединке они старались в первую очередь порадовать болельщиков. В состав вернулись игроки, участвовавшие в Олимпийских играх. И уже первая двадцатиминутка стала богатой на заброшенные шайбы. Счет во встрече открыли гости, но хозяева через некоторое время сумели восстановить равновесие. После этого обе команды забросили еще по одной шайбе в ворота друг друга до свистка на перерыв.

Во втором периоде подопечные Горди Дуайера явно доминировали на льду. Это подтверждают и две заброшенные шайбы. В последней двадцатиминутке обе команды еще раз обменялись заброшенными шайбами.