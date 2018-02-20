Хоккеисты США стали четвертьфиналистами Олимпийских игр

На Олимпиаде в Пхенчхане американские хоккеисты встретились со cловаками в рамках раунда плей-офф и одержали уверенную победу со счетом 5:1, став четвертьфиналистами.

Хоккеист Райоан Донато оформил дубль и стал настоящим героем поединка. Он же прекрасно проявлял себя и в предыдущих матчах. На следующей стадии плей-офф спортсменам из США предстоит столкнуться с чехами. Встреча пройдет уже завтра, в среду двадцать первого февраля.

Во вторник двадцатого февраля определятся еще три четвертьфиналиста. Словенцы встретятся с норвежцами. Победитель этой пары на следующей стадии сыграет с российскими хоккеистами. Также сегодня пройдут матчи Финляндия - Республика Корея и Швейцария - Германия.

Олимпийские чемпионы по хоккею определятся уже 25 февраля.