Индивидуальная гонка на ОИ-2018: победила шведка Ханна Эберг, Надежда Скардино - 10-я

Шведская биатлонистка Ханна Эберг победила в индивидуальной гонке на ОИ-2018, которые проходят в Пхенчхане. Белоруска Надежда Скардино заняла десятое место.

Ханна Эберг прошла 15 км за 41 мин. 07,2 сек., при этом она не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах. На втором месте оказалась представительница Словакии Анастасия Кузьмина (+24,7 сек.; 2 промаха). А бронзу получила немка Лаура Дальмайер (+41,2 сек.; 1).

Надежда Скардино

Одна из представительниц нашей страны Надежда Скардино замкнула десятку лидеров (+2 мин. 33,0 сек.; 1). Что касается остальных белорусок, то расклад следующий: Дарья Домрачева - 27-е место, Ирина Кривко 36-я, Динара Алимбекова — 56-е место.-0-