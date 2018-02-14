Из-за сильного ветра женскую индивидуальную гонку перенесли на 15 февраля

Женская индивидуальная гонка по биатлону перенесена со среды четырнадцатого февраля на четверг пятнадцатого февраля. Организаторы приняли такое решение в связи с крайне неблагоприятной ветровой обстановкой. Из-за этого гонка пройдет завтра в 11:15.

Также из-за этого переноса немного сдвинулось время мужской индивидуальной гонки – ее старт будет дан 15 февраля в 14:20 по нашему времени.

Тренерский штаб уже огласил составы как на женскую, так и на мужскую гонки. Из представительниц слабого пола за Беларусь выступят Ирина Кривко, Надежда Скардино, Дарья Домрачева и Динара Алимбекова. В мужской индивидуальной гонке нашу страну будут представлять Роман Елётнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин и Максим Воробей.