Явка на выборы в местные Советы депутатов составила более 77 %

Явка избирателей на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва, которые прошли в воскресенье, 18 февраля, превысила 77%. Об этом сообщила представителям СМИ председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Всего на выборах по всей стране проголосовало 77,05% избирателей. Самый большой процент проголосовавших в Витебской области — 84,49%, наименьший в Минской — 77,97%. В белорусской столице на выборы пришло 61,41% избирателей.

Для голосующих граждан были открыты 5870 участков во всех районах страны.-0-