Келси Серва стала Олимпийской чемпионкой в ски-кроссе

Канадка Келси Серва одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане в дисциплине ски-кросс. Серебро завоевала ее соотечественница Бриттани Фелан. А на третью ступень пьедестала поднялась швейцарка Фанни Смит.
Для 28-летней Келси Севра это первое олимпийское золото в карьере. На прошлой Олимпиаде она стала серебрянным призером.
Представительницы Беларуси в данной дисциплине не принимали участие. Олимпийские игры в Пхенчхане завершаться в воскресенье 25 февраля.
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