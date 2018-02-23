Келси Серва стала Олимпийской чемпионкой в ски-кроссе

Канадка Келси Серва одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане в дисциплине ски-кросс. Серебро завоевала ее соотечественница Бриттани Фелан. А на третью ступень пьедестала поднялась швейцарка Фанни Смит.

Для 28-летней Келси Севра это первое олимпийское золото в карьере. На прошлой Олимпиаде она стала серебрянным призером.

Представительницы Беларуси в данной дисциплине не принимали участие. Олимпийские игры в Пхенчхане завершаться в воскресенье 25 февраля.