Конькобежец Игнат Головатюк стал 22-м на дистанции 500 м на Олимпийских играх

Сегодня, в понедельник девятнадцатого февраля, в Пхенчхане прошли соревнования в конькобежном спорте на дистанции 500 м у мужчин. Олимпийским чемпионом в данной дисциплине стал представитель Норвегии Хавард Лоренцен, показавший результат 34,41 сек. Он также установил новый мировой рекорд. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк (35,23 сек.) стал 22-м.

Белорус уступил лидеру 0,82 сек. Вторым стал представитель Республики Корея Мин Кью Ча (34,42 сек.), а на третью ступень пьедестала поднялся китаец Гао Тинью (+0,24 сек.).

После выступления Игнат Головатюк поделился своими впечатлениями. По словам дебютанта Олимпийских игр, он рассчитывал оказаться выше в итоговом протоколе, но из-за высокой плотности результатов это не удалось. Он также рассказал, что требования тренеров выполнил – пробежал уверенно и без ошибок, а также установил личный рекорд для равнинных катков.