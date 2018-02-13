Конькобежку Марину Зуеву дисквалифицировали после финиша за нарушения

В понедельник двенадцатого февраля после финиша конькобежных соревнований на дистанции 1500 м была дисквалифицирована белорусская спортсменка Марина Зуева.

Белорусска бежала в 3-й паре и обыграла представительницу Китая Жуйнин Тянь. Но уже после финиша судьи дисквалифицировали Марину Зуеву, так как усмотрели нарушения с ее стороны.

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Олимпийской чемпионкой в данной дисциплине вчера стала Ирен Вюст из сборной Нидерландов. Серебро завоевала японка Михо Такаги, а на бронзовую ступень пьедестала поднялась еще одна представительница Нидерландов Меррит Ленстра.