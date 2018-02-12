Лаура Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой, лучшая из белорусок заняла 14 место

В Пхенчхане завершилась гонка преследования среди женщин. Победу в данной дисциплине одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, став уже двукратной олимпийской чемпионкой. На вторую ступень пьедестала поднялась словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина. Замкнула тройку лидеров француженка Анаис Бескон. Лучшей из белорусок по итогам гонки преследования стала Надежда Скардино, финишировавшая на 14-й строчке, недалеко от нее закончила гонку Ирина Кривко – 17-я позиция. Дарья Домрачева из-за проблем со стрельбой стала 37-й, а Надежда Писарева – 44-й.

Сегодня по итогам спринта прошла гонка преследования. Лаура Дальмайер (0+1+0+0) подтвердила в ней свое лидерство. Серебряным призером стала Анастасия Кузьмина (0+1+2+1), которая несмотря на проблемы со стрельбой сумела подняться с 13-й на 2-ю строчку благодаря великолепной скорости на дистанции. Много позиций удалось отыграть и француженке Анаис Бескон (0+0+1+0), выигравшей бронзу. Благодаря хорошей стрельбе в непростых условиях она сумела подняться с 19-й позиции на олимпийский подиум.

Лучшей из белорусок стала Надежда Скардино (0+0+1+0) – 14 место. Как отметила сама спортсменка после финиша, при стрельбе лежа ее пощадил ветер. В микст-зоне она также поделилась с журналистами, что гонкой она осталась довольна. Надежде удалось подняться с 36-го места на 14-е. Ирина Кривко (1+0+0+1), допустившая два промаха, не улучшила, но и не ухудшила результат спринта – она финишировала 9-й. Не задалась гонка для лидера белорусской сборной Дарьи Домрачевой (0+1+1+4). Она ухудшила свою позицию с 9-й до 37-й. После гонки биатлонистка посетовала на погодные условия: "Начала гонку по плану, на первом рубеже без промахов, а на последней стойке долго готовилась, т.к. был порыв ветра. Начала рисковать в стрельбе, понимала, что должна это сделать. Лидеры ведь уже убежали. Но много промазала".

К слову, сегодня ни одна спортсменка не сумела чисто отстреляться на всех четырех огневых рубежах.

Следующей соревновательной дисциплиной для женщин станет индивидуальная гонка, которая начнется в среду четырнадцатого февраля в два часа дня по белорусскому времени.