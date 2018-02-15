Лидия Ермошина проголосовала досрочно на выборах в Мингорсовет

Председатель ЦИК Лидия Ермошина досрочно проголосовала на выборах кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов 28-го созыва.

Лидия Ермошина рассказала, что внимательно рассматривала информацию о каждом кандидате, выделить кого-то одного было довольно трудно, так как каждый, по ее мнению, был достойным.

Довольно высокую явку на досрочном голосовании председатель ЦИК объяснила стимулированием со стороны бюджетных организаций, предприятий, учебных заведений.

Напомним, что проголосовать досрочно каждый гражданин может три дня, по 17 февраля включительно. Участки работают с 10.00 до 19:00, перерыв с 14.00 до 16.00.-0-