Михаил Семенов и Юрий Астапенко не вышли в финал командного спринта свободным стилем

Белорусские лыжники Михаил Семенов и Юрий Астапенко не сумели пробиться в финал командного спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам двух полуфиналов они не попали в топ-10.
В первом полуфинале они расположились на седьмом месте из четырнадцати команд. Отставание от лидера составило +33,47 секунд. В финал соревнований сумели квалифицироваться спортсмены ОАР, Швеции, Норвегии, Франции, США, Италии, Канады, Германии, Финляндии и Чехии.
Лыжницы из Беларуси Юлия Тихонова и Полина Сероносова тоже не прошли в финал командного спринта свободным стилем в Пхенчхане.
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