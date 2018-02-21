Михаил Семенов и Юрий Астапенко не вышли в финал командного спринта свободным стилем

Белорусские лыжники Михаил Семенов и Юрий Астапенко не сумели пробиться в финал командного спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам двух полуфиналов они не попали в топ-10.

В первом полуфинале они расположились на седьмом месте из четырнадцати команд. Отставание от лидера составило +33,47 секунд. В финал соревнований сумели квалифицироваться спортсмены ОАР, Швеции, Норвегии, Франции, США, Италии, Канады, Германии, Финляндии и Чехии.

Лыжницы из Беларуси Юлия Тихонова и Полина Сероносова тоже не прошли в финал командного спринта свободным стилем в Пхенчхане.