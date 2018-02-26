Министерство образования сообщило, при какой температуре можно приостановить занятия в школах

Приостановить занятия в школах можно при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже. Информацию об этом предоставили в Министерстве образования.

Сообщается, что занятия в школах будут приостановлены, если по состоянию на 7.00 температура на улице составит минус 25 градусов и ниже. При этом скорость ветра будет более 3 м/с.

В настоящее время закрытых из-за низких температур школ в республике нет.-0-