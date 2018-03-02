Минское "Динамо" проиграло "Словану" в последнем матче сезона в КХЛ

В четверг первого марта хоккеисты минского "Динамо" провели свой последний матч в текущем сезоне КХЛ. На выезде они уступили братиславскому "Словану" со счетом 2:4 (1:2, 0:1, 1:1). Этот матч уже ничего не решал, "зубры" потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ еще до перерыва в чемпионате.

Уже на первой минуте хозяевам арены удалось поразить ворота противника. Правда, буквально через несколько минут Куинтон Хауден сравнял счет. Хоккеисты "Слована" продолжили атаковать и до перерыва сумели забросить еще одну шайбу. Во второй двадцатиминутке зрители увидели лишь одну заброшенную шайбу – хозяева успешно разыграли большинство. В третьем периоде динамовцы сумели немного сократить счет, а под конец заменили голкипера на шестого полевого игрока и пропустили в пустые ворота.

Групповой этап КХЛ "бело-синие" завершили на десятой строчке, так и не попав в топ-8 команд, которые выходят в раунд плей-офф. Уже завтра, в субботу третьего марта пройдет пресс-конференция с участием главного тренера команды Горди Дуайера и генерального директора "Динамо" Анатолия Курильца. На ней будут подводиться итоги сезона.