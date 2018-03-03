Минское "Динамо" расторгло контракт с Дмитрием Коробовым

Защитник Дмитрий Коробов покинул ХК "Динамо-Минск". Контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе клуба. Информация об этом была опубликована на официальном сайте "бело-синих".

Свой последний матч в составе "Динамо" Коробов провел накануне против братиславского "Слована". Эта игра оказалась проигрышной для белорусской команды (2:4). За прошедший регулярный чемпионат КХЛ защитник набрал 11 (2+9) бомбардирских баллов.

В этом сезоне "Динамо" заняло 10-е место в Западной конференции КХЛ и не сумело выйти в плей-офф.-0-