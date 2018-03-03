Минское "Динамо" расторгло контракт с Дмитрием Коробовым

Защитник Дмитрий Коробов покинул ХК "Динамо-Минск". Контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе клуба. Информация об этом была опубликована на официальном сайте "бело-синих".
Свой последний матч в составе "Динамо" Коробов провел накануне против братиславского "Слована". Эта игра оказалась проигрышной для белорусской команды (2:4). За прошедший регулярный чемпионат КХЛ защитник набрал 11 (2+9) бомбардирских баллов.
В этом сезоне "Динамо" заняло 10-е место в Западной конференции КХЛ и не сумело выйти в плей-офф.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN