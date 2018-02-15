Молодая шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке, лучшей из белорусок стала Надежда Скардино

В четверг 15 февраля в Пхенчхане состоялась женская индивидуальная гонка, перенесенная с 14 февраля из-за сильного ветра. В данной дисциплине олимпийской чемпионкой стала молодая шведская биатлонистка Ханна Эберг (0+0+0+0). Для 22-летней шведки эта Олимпиада стала первой в карьере. В индивидуальной гонке она была одной из немногих, кто на 4-х огневых рубежах не допустил ни одного промаха.

Серебряным призером индивидуальной гонки стала словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина (0+1+1+0). Она уступила на финише +24.7 сек. лидеру. Тройку призеров замкнула немка Лаура Дальмайер (1+0+0+0), финишировавшая с отставанием +41.2.

Лучший результат среди белорусских спортсменок показала Надежда Скардино (0+0+0+1), которая по праву считается лучшим стрелком сборной - 10-е итоговое место. Дарья Домрачева (0+0+1+3) финишировала 27-й. Лидера белорусской сборной вновь подвела стрельба на последнем огневом рубеже, на котором она промахнулась аж три раза. Ирина Кривко (0+2+0+1) заняла 36-ю строчку в финишном протоколе. А Динара Алимбекова (1+1+1+1), дебютировавшая в этой дисциплине на Олимпийских играх, стала 55-й.

Биатлонную соревновательную программу сегодня продолжит индивидуальная гонка среди мужчин, которая начнется 14:20 по нашему времени. За Беларусь выступят Владимир Чепелин (14-й стартовый номер), Роман Елётнов (33), Сергей Бочарников (64) и Максим Воробей (81).