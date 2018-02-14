Московский ЦСКА начал выступление в Лиге Европы с ничьей в матче против "Црвены Звезды"

Во вторник тринадцатого февраля подопечные белорусского специалиста Виктора Гончаренко провели первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы против "Црвены Звезды". Поединок прошел на домашней арене сербского клуба и завершился безголевой ничьей – 0:0.
Несмотря на отсутствие голов, "армейцы" показали хорошую игру, а голкипер Игорь Акинфеев спас в нескольких неприятных эпизодах, среди которых и выход один на один. Правда, несмотря на большое количество угловых и штрафных, которые сумели заработать футболисты ЦСКА, ни один из моментов реализовать так и не удалось.
Ответный поединок пройдет 21 февраля в российской столице.
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