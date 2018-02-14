На двух станциях минского метро в 2018 году появится Wi-Fi

В Минске Wi-Fi появится на ст.м. "Октябрьская" и "Купаловская" в этом году. Информацию предоставили в ООО "Деловая сеть".

Интернет в метро белорусской столицы появится благодаря совместной работе Минского метрополитена и ООО "Деловая сеть". К настоящему моменту времени было получено согласие от городской мэрии, проведены оценочные работы и технические замеры.

Вероятно, в ближайшем будущем Wi-Fi появится и на других станциях столичного метрополитена.

По мнению организаторов, Минск не должен отставать в этой сфере от других городов.-0-