На двух станциях минского метро в 2018 году появится Wi-Fi

В Минске Wi-Fi появится на ст.м. "Октябрьская" и "Купаловская" в этом году. Информацию предоставили в ООО "Деловая сеть".
Интернет в метро белорусской столицы появится благодаря совместной работе Минского метрополитена и ООО "Деловая сеть". К настоящему моменту времени было получено согласие от городской мэрии, проведены оценочные работы и технические замеры.
Вероятно, в ближайшем будущем Wi-Fi появится и на других станциях столичного метрополитена.
По мнению организаторов, Минск не должен отставать в этой сфере от других городов.-0-
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