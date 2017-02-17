На ст.м. "Автозаводская" погиб житель Могилева, упавший на рельсы

Сегодня, 17 февраля, на ст.м. "Автозаводская" пассажир упал на рельсы. Мужчина скончался. Информацию об этом предоставили в КУП "Минский метрополитен".

Инцидент произошел в 15.23, движение поездов на красной линии было восстановлено уже через восемнадцать минут. Был закрыт вход на станцию, где произошло чрезвычайное происшествие.

В скором времени была установлена личность погибшего. Им оказался мужчина 1973 г.р., который являлся жителем Могилева. Устанавливаются причины произошедшего. Проверку по данному делу проводит Заводской (Минска) районный отдел СК.