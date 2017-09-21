Назван претендент на "Оскар" от России

Лента Андрея Звягинцева под названием "Нелюбовь" выдвинута от России на соискание премии "Оскар", сообщают информационные агентства.

Лонг-лист "Оскара" представляет собой киноленты, которые выдвинули на соискание главной кинопремии. Затем из них формируется шорт-лист фильмов, которые вправе претендовать на премию.

Финальный аккорд – киноакадемия называет пять лент, которые номинированы на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Напомним, что мировая премьера ленты "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля. Тогда фильм был удостоен награды Приза жюри.

В фильме можно увидеть развод молодой пары. Их мысли заняты собственными проблемами. При этом они совсем забывают о сыне Алеше, которому двенадцать лет. Однажды он сбегает из дома и пропадает.