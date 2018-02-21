Норвежская лыжница побила рекорд Бьорндалена по количеству олимпийских медалей

Норвежка Марит Бьерген побила рекорд своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству медалей Олимпийских игр. Бронзовая медаль, которую лыжница завоевала сегодня в Пхенчхане в командном спринте, стала для нее четырнадцатой олимпийской наградой. А на счету норвежского биатлониста, который в этом году в Пхенчхане на старт не выходил, тринадцать олимпийских медалей.

Из четырнадцати олимпийских наград у Марит Бьерген семь побед, четыре серебряные медали и три бронзы.

Раньше абсолютным рекордсменом по количеству медалей Олимпийских игр был норвежский биатлонист и муж Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален. Однако он не сумел выполнить необходимые требования для участия в этих Олимпийских играх и поехал в Пхенчхан в составе белорусской сборной как тренер. На счету норвежца восемь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр.