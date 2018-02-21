Норвежская лыжница побила рекорд Бьорндалена по количеству олимпийских медалей

Норвежка Марит Бьерген побила рекорд своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству медалей Олимпийских игр. Бронзовая медаль, которую лыжница завоевала сегодня в Пхенчхане в командном спринте, стала для нее четырнадцатой олимпийской наградой. А на счету норвежского биатлониста, который в этом году в Пхенчхане на старт не выходил, тринадцать олимпийских медалей.
Из четырнадцати олимпийских наград у Марит Бьерген семь побед, четыре серебряные медали и три бронзы.
Раньше абсолютным рекордсменом по количеству медалей Олимпийских игр был норвежский биатлонист и муж Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален. Однако он не сумел выполнить необходимые требования для участия в этих Олимпийских играх и поехал в Пхенчхан в составе белорусской сборной как тренер. На счету норвежца восемь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN