Ольга Бузова похвасталась дорогим подарком от тайного поклонника

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова так и не нашла нового бойфренда. Телеведущей уже стали приписывать роман с Тимуром Батрутдиновым, но у девушки есть тайный поклонник, о личности которого общественности пока ничего не известно.

Фанаты лишь знают, что мужчина задаривает Бузову дорогими подарками. Недавно девушка опубликовала в Instagram Stories снимок своей левой руки, на безымянном пальце которой красовалось роскошное кольцо с изумрудом. Бузова подписала снимок словом "спасибо", что явно говорит о том, что украшение — чей-то подарок.

Телеведущая не раскрыла имени щедрого поклонника, но многие уверены — его подарил тот самый таинственный бизнесмен, который ранее засыпал квартиру Бузовой розами.-0-