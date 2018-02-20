Пассажир, прыгнувший под поезд в минском метро, остался жив

Сегодня, во вторник двадцатого февраля, в Минске примерно на полчаса останавливалось движение Московской линии метро из-за прыгнувшего под поезд мужчины. Инцидент произошел на станции "Площадь Ленина". Чуть позже в твиттер-аккаунте столичного метрополитена появилась запись о том, что несмотря на силу удара, мужчина остался жив.
Сегодня в 11:23 молодой человек прыгнул на рельсы под прибывающий поезд на станции "Площадь Ленина". Информация об этом появилась в твиттер-аккаунте столичного метро. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, удара избежать не удалось. Его сила оказалась очень большой. После произошедшего было приостановлено движение на Московской линии, а всем пассажирам предложили воспользоваться наземным транспортом.
В 11.23 на ст. "Площадь Ленина" молодой мужчина прыгнул на путь перед приходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен. Движение поездов на Московской линии остановлено. Будет дополнено...— Minskmetro (@minmetro) 20 февраля 2018 г.
В 11:50 поступило сообщение о том, что движение поездов возобновили, а пострадавший остался жив. Мужчину передали в руки врачей, которые оказывали ему помощь.
В 11.50 движение по Московской линии восстановлено. Несмотря на силу удара, пассажир остался жив, ему оказывается помощь— Minskmetro (@minmetro) 20 февраля 2018 г.
Остальные подробности произошедшего пока не известны.
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