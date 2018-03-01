Первая группа белорусской делегации отправилась на Паралимпиаду в Пхенчхан

На предстоящей Паралимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане с девятого по восемнадцатое марта, нашу страну будут представлять пятнадцать спортсменов. Вчера, в среду двадцать восьмого февраля, в Республику Корея отправилась первая группа белорусской делегации, остальные вылетят уже завтра, второго марта.

Белорусские спортсмены выступят в биатлоне и лыжных гонках. Также уже был определен знаменосец белорусской команды на церемонии открытия Паралимпийских игр, которая состоится девятого марта. Белорусский флаг понесет многократный чемпион и призер Паралимпиад и чемпионатов мира Людмила Волчек. А капитаном команды был выбран не менее титулованный спортсмен Дмитрий Лобан.

Для шести белорусских спортсменов эта Паралимпиада станет первой.