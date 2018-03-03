Первый соревновательный день "Снежного снайпера" завершился в Раубичах

Сегодня, в субботу третьего марта, прошла торжественная церемония открытия республиканских соревнований "Снежный снайпер", в которых участвуют 168 школьников. В первый соревновательный день были разыграны шесть комплектов наград.

Последними сегодня на старт вышли биатлонисты старшей возрастной категории. Юноши из Могилевского района заняли весь пьедестал. На первую ступень поднялся Евгений Волков, вторым стал Глеб Близняков, третьим – Антон Вдовенко. В соревнованиях среди девушек той же возрастной категории победила Полина Быкадорова из Минска. Следом за ней расположились представительница Минской области Ольга Порубова и Нина Снытко из Могилевской области.

До этого соревнования проходили среди юных биатлонистов младшей и средней категории. К слову, Николай Лукашенко, вышедший на старт в средней возрастной категории, финишировал на итоговой третьей позиции, завоевав бронзовую медаль.

Уже завтра, четвертого марта, соревнования продолжатся смешанными эстафетами.