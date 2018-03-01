По маршруту Минск-Полоцк с 3 марта начнет курсировать дополнительный поезд

Для расширения транспортных связей столицы с регионами, Белорусская железная дорога с третьего марта запускает дополнительный поезд бизнес-класса №749 Минск-Полоцк. Такую информацию предоставил пресс-центр БЖД. В связи с добавлением данного поезда, будет скорректировано расписание иных поездов в данном направлении. Стоимость проезда в купейном вагоне равняется Br8,98, а проезд в плацкартном вагоне обойдется пассажирам немного дешевле – Br6,52.

Состав будет отправляться со станции Минск-Пассажирский ровно в половину седьмого утра. Он будет делать остановки на станциях Молодечно, Вилейка, Парафьянов, Крулевщизна, Подсвилье, а после прибывать в 10:36 утра в конечный пункт – Полоцк.

Отправление поезда из Полоцка обратно в столицу назначено на 15:51. Он будет двигаться по такому же маршруту, и в Минске будет уже в 20:10.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Белорусской железной дороги.