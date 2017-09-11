Привить от гриппа планируется не менее 40% жителей Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические прививки против гриппа в 2017 году планируется сделать не менее 40% населения Беларуси, то есть более 3,8 млн человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Что касается групп риска, вакцинировать планируется до 75% от их численности. В России также планируется привить до 40% жителей иммуноферментными препаратами.

В Беларуси завершен подготовительный этап к кампании вакцинации против гриппа, обеспечена готовность организаций здравоохранения к выполнению профилактических прививок. Кампания вакцинации должна завершиться к 1 декабря, то есть до начала эпидемического подъема заболеваемости. В этом году для бесплатной иммунизации можно будет использовать вакцину "Гриппол плюс" (Россия). За средства бюджетов предприятий, организаций и личных средств граждан будут доступны "Гриппол плюс" и "Ультравак" (Россия), "Инфлювак" (Нидерланды), "Ваксигрип" (Франция). В организации здравоохранения начали поступать противогриппозные вакцины.

По прогнозам ВОЗ, в текущем эпидемическом сезоне на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма вируса гриппа: два аналогичных прошлогодним и один новый, который ранее не циркулировал широко, иммунитет к которому у населения не сформирован, - A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-like virus.

Профилактические прививки против гриппа хорошо переносятся как детьми, так и взрослыми. Уже через 7-14 дней после вакцинации они способствуют формированию высокоспецифичного иммунитета, действие которого сохраняется до 6-12 месяцев.-0-