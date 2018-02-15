"Реал" и "Ливерпуль" одержали победы в первых матчах плей-офф Лиги чемпионов

В среду четырнадцатого февраля прошли еще два матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" у себя дома обыграл "ПСЖ" (3:1), а "Ливерпуль" в гостях разгромил "Порту" (5:0). Теперь португальскому клубу будет практически невозможно пробиться в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Матч "Королевского клуба" и парижан получился очень интенсивным и насыщенным. Обе команды периодически создавали моменты у ворот друг друга. Открыли счет в поединке гости – Адриен Рабьо остался без опеки и точно пробил в штрафной. Под занавес первого тайма полузащитник мадридистов Тони Кроос заработал пенальти. Его успешно реализовал форвард "сливочных" Криштиану Роналду. Второй тайм начался спокойнее. Несмотря на обилие опасных моментов, вплоть до последних минут счет на табло не менялся. Исход поединка решили две замены, сделанные наставником "Реала" Зинедином Зиданом. Свежие футболисты добавили команде скорости, и на 83-й минуте Роналду оформил дубль, а на 86-й Марсело своим голом поставил точку во встрече.

Гораздо менее равными выглядели силы соперников в матче "Порту" и "Ливерпуля". Англичане доминировали в гостях с самых первых минут поединка. На 25-й минуте Садио Мане аккуратно положил мяч в ворота "драконов". Еще через четыре минуты Мохамед Салах увеличил счет с отскока от штанги. В начале второго тайма мерсисайдцы провели успешную контратаку, которая завершилась дублем Мане. На этом разгром не прекратился, и Фирмино, оставшийся без опеки в восьми метрах от ворот, аккуратно закатил мяч в сетку. Ну а на 85-й минуте Мане оформил хет-трик, окончательно унизив хозяев.

Следующие матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут уде на следующей неделе. Во вторник двадцатого февраля "Бавария" примет на своем поле турецкий "Бешикташ", а "Челси" сыграет с "Барселоной".