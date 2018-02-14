Результаты первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов

Во вторник тринадцатого декабря прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В этот день "Ювентус" вничю сыграл на домашнем поле с английским "Тоттенхэмом" (2:2), а "Базель" дома всухую проиграл "Манчестер Сити" (0:4).

В Турине футболисты "старой синьоры" начали игру очень активно. Как итог – финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов уже на второй минуте сумели поразить ворота соперника. Быстрый гол забил Гонсало Игуаин. На 9-й минуте Уго Льорис пропустил еще раз, а Игуаин оформил самый ранний дубль за всю историю турнира. Правда, после этого игра итальянской команды сильно расклеилась. "Шпоры" понеслись в атаку, и на 35-й минуте форвард англичан Харри Кейн сократил отставание. Во втором тайме футболисты "старой сеньоры" собрались, стали хорошо защищаться. Но на 71-й минуте, когда казалось, что лондонцы уже не сумеют ничего противопоставить туринцам, Кристиан Эриксен сравнял счет. К концу поединка "Ювентус" все же вернул себе инициативу, но кроме угловых футболисты так и не сумели ничего создать.

И еще один английский клуб выглядел очень убедительно этим вечером. "Манчестер Сити" просто разгромил швейцарский клуб и, можно сказать, уже обеспечил себе выход в следующий раунд. "Базель" может спасти только чудо и невероятное выступление на "Этихаде". На 14-й минуте после стартового свистка "горожане" удачно разыграли угловой, результатом чего стал первый гол в матче, который на свой счет записал Илкай Гюндоган. Как и в случае с "Ювентусом", команде не потребовалось много времени для второго гола. На 18-й минуте Бернарду Силва положил в ворота хозяев еще один гол. Правда, в отличие от итальянцев, англичане продолжили доминировать, и до перерыва забили третий гол. На 23-й минуте Серхио Агуэро пробил из-за штрафной, не оставив вратарю соперника шансов. Во втором тайме футболисты "Базеля" немного осмелели и в начале владели мячом. Точку во встрече поставил все тот же Илкай Гюндоган, точно пробивший примерно со штрафной линии прямо в "девятку", и не оставивший швейцарцам шанса на камбэк.

Ответные матчи команды проведут седьмого марта.

Сегодня продолжатся первые встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. "Порту" примет у себя дома "Ливерпуль", а прошлый победитель турнира "Реал Мадрид" встретится на "Сантьяго Бернабеу" с парижским "ПСЖ".