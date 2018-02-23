Российские хоккеисты стали первыми финалистами Олимпийских игр

В полуфинале сборная олимпийских атлетов из России обыграла чешских хоккеистов со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) и обеспечила себе место в финале. Второй финалист определится также сегодня. В три часа по минскому времени на лед Пхенчхана выйдут хоккеисты Германии и канадцы, являющиеся действующими олимпийскими чемпионами. Финал пройдет в воскресенье двадцать пятого февраля. А матч за третье место состоится на день раньше – двадцать четвертого февраля.

В первом периоде несмотря на упорную борьбу, команды не забросили ни одной шайбы. Во второй двадцатиминутке шайбами отметились Никита Гусев и Владислав Гавриков. А в третьем периоде финальную точку во встрече поставил Илья Ковальчук. Россиянам удалось сохранить свои ворота "сухими" и уверенно пройти в финал.

Россияне вышли в олимпийский финал впервые с 1998 года. А уже три Олимпиады подряд российские хоккеисты и вовсе оставались без медалей.