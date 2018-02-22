Российских керлингистов Крушельницкого и Брызгалову лишили бронзовых медалей ОИ

Российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову лишили бронзовой медали Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в пресс-релизе CAS.

В пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний. В настоящий момент российская сторона проводит расследование и выясняет, как этот препарат мог попасть в организм спортсмена. В Федерации керлинга России подозревают, что запрещенный препарат в пищу Александра добавили неизвестные лица - были запрошены записи с камер видеонаблюдения из Республики Корея и Японии.

На Олимпийских играх в Пхенчхане было зарегистрировано уже три случая положительных допинг-проб.-0-