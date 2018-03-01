С 1 марта на реконструкцию закрывается трамвайная линия в сторону железнодорожного вокзала

Сегодня, первого марта, временно закрывается трамвайная линия в районе ул. Ульяновская - Первомайская из-за проведения реконструкции, сообщает ГУ "Столичный транспорт и связь". Планируется, что ее вновь откроют в сентябре. В ходе реконструкции будут применены новейшие технологии, в числе которых - и по устройству бесшпального пути.
На этот период времени в Минске будет запущен автобус №901, который станет курсировать по маршруту "ДС Дружная-Комаровский рынок". Автобус будет проезжать по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр. Машерова, ул. Куйбышева в прямом направлении; ул. В.Хоружей, Красной, пр. Машерова, Козлова, Платонова, Чапаева, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, пл. Мясникова, Толстого - в обратном.
Также чаще станут ходить трамваи под номерами 3, 6, 11. Последний будет курсировать ежедневно с шести утра до десяти часов вечера. А вот трамваи под номерами 1, 4 и 7 временно отменяются.
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