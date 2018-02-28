С 3 марта БЖД запускает дополнительный поезд Минск - Полоцк

БЖД запустит с 3 марта поезд региональных линий бизнес-класса №749 Минск — Полоцк. Информацию об этом предоставили в пресс-центре БЖД.
Из Минска поезд №749 будет отправляться в 06.30 и прибывать в Полоцк в 10.36. По пути пассажирский поезд будет совершать остановки на следующих станциях: Молодечно, Вилейка, Парафьянов, Крулевщизна, Подсвилье.
Из Полоцка поезд будет отправляться в 15.51, а прибывать в белорусскую столицу в 20.10.
Сообщается, что за проезд в купейном вагоне нужно будет заплатить Br8,98, за проезд в плацкартном вагоне — Br6,52.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN