Сборная ОАР по хоккею сыграет в полуфинале Олимпиады с чехами

Российские хоккеисты пробились в полуфинал Олимпийских игр. Им предстоит провести поединок против сборной Чехии в пятницу двадцать третьего февраля. В четвертьфинале хоккеисты ОАР одержали победу над норвежцами со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0).

Уже после первого периода и трех пропущенных шайб норвежцы заменили вратаря. Вместо экс-голкипера минского "Динамо" Ларса Хаугена на лед вышел Хенрик Хаукеланд. Но преломить ход встречи скандинавам так и не удалось.

После поединка форвард россиян Илья Ковальчук рассказал, что тренерский штаб ставил перед хоккеистами задачу как можно чаще и больше бросать по воротам. Он также подчеркнул, что несмотря на накопившуюся усталость, удалось показать высокую скорость и хорошо показать себя. Илья Ковальчук также очень высоко оценил своих предстоящих соперников – сборную Чехии. По его словам, у них сильная команда и надежный голкипер. А также он подчеркнул, что не просто так они вышли из группы с первого места и обыграли сборную США в четвертьфинале.