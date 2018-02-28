Сегодня и завтра МЧС проведет проверку системы оповещения

В последний день зимы и первый день весны МЧС Беларуси проведет проверку системы оповещения. Такая информация появилась на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В среду двадцать восьмого февраля систему оповещения проверят на белорусском телевидении. На телеканалах Белтелерадиокомпании, ОНТ, СТВ, РТР-Беларусь и в главном меню интерактивного телевидения IPTV Zala появится бегущая строка с надписью: "МЧС Республики Беларусь проводится техническая проверка системы оповещения".
На следующий день, в четверг первого марта, проверка будет проводиться на радио, где прозвучит следующий текст: "Внимание! Проводится техническая проверка канала оповещения. Техническая проверка завершена".
МЧС просит всех граждан отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки.
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