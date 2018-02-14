Сегодня на Олимпийских играх разыграют комплект медалей в женской индивидуальной гонке

Сегодня, в среду четырнадцатого февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане пройдет женская индивидуальная гонка по биатлону. От Беларуси в ней примут участие четыре спортсменки – Ирина Кривко (5 стартовый номер), Надежда Скардино (18), Дарья Домрачева (25) и Динара Алимбекова (56). Гонка начнется в два часа дня по нашему времени, прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5".

Данная гонка является самой протяженной. Спортсменкам предстоит преодолеть 15 км и 4 огневых рубежа. За каждый промах будет начисляться дополнительная минута ко времени прохождения биатлонисткой дистанции. Поэтому важность точной стрельбы очень сильнo возрастает. Как мы знаем, в предыдущих гонках в Пхенчхане была очень сложная ветровая обстановка. В некоторых дисциплинах ни одному спортсмену так и не удалось отстреляться без промахов. Из-за этого многие фавориты, в числе которых Мартен Фуркад и Дарья Домрачева, оказались далеко от подиума.

На прошлой Олимпиаде в Сочи данная дисциплина стала одной из самых удачных для нашей страны. Сразу две спортсменки взошли на пьедестал почета. Дарья Домрачева стала олимпийской чемпионкой, а Надежда Скардино завоевала бронзовую медаль.