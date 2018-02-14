Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе

В соревнованиях сноубордистов на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине хаф-пайп одержал победу американец Шон Уайт. Для сноубордиста из США это уже третье золото Олимпиад в данной дисциплине. Равных ему в этом виде программы не нашлось на Олимпийских играх-2006 в Турине и в 2010 году в Ванкувере. В Сочи он выступил не так удачно, Уайту досталась лишь "деревянная" медаль - он стал 4-м.

В третьей попытке американский сноубордист получил 95,75 баллов, тем самым опередив японца Аюми Хирано (95,25). На третью ступень пьедестала почета взошел австралиец Скотти Джеймс, набравший 92,00 очка.

Белорусы в сноубоде не выступают.