Шон Уайт стал трехкратным олимпийским чемпионом в хаф-пайпе

В соревнованиях сноубордистов на Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине хаф-пайп одержал победу американец Шон Уайт. Для сноубордиста из США это уже третье золото Олимпиад в данной дисциплине. Равных ему в этом виде программы не нашлось на Олимпийских играх-2006 в Турине и в 2010 году в Ванкувере. В Сочи он выступил не так удачно, Уайту досталась лишь "деревянная" медаль - он стал 4-м.
В третьей попытке американский сноубордист получил 95,75 баллов, тем самым опередив японца Аюми Хирано (95,25). На третью ступень пьедестала почета взошел австралиец Скотти Джеймс, набравший 92,00 очка.
Белорусы в сноубоде не выступают.
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