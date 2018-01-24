Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 25 января

На четверг двадцать пятого января в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности в связи с гололедом, который прогнозируют синоптики. В этот день ожидается облачная с прояснениями погода. По большей части страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах – гололедица. Порыввы ветра в этот день будут достигать 14 м/с.

Ночью со среды на четверг двадцать пятого января синоптики прогнозируют температуру воздуха от двух до восьми градусов со знаком "минус". Днем – до -5 градусов. В отдельных регионах температура воздуха днем может подняться до одного градуса тепла.

В ближайшие дни в Беларуси ослабнут морозы. Температура днем будет подыматься до "плюсовой". На следующей неделе синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

Прогноз погоды на неделю