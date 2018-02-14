Скончался муж королевы Дании принц Хенрик

На 84-м году жизни скончался муж королевы Дании Маргрете II принц Хенрик. Печальные новости сообщила пресс-служба королевского дворца. Смерть королевской особы наступила поздно вечером в 23:18 тринадцатого февраля во сне в замке Фреденсбор. В тот момент рядом с ним была жена и оба его сына – принцы Фредерик и Иоахим.

Известно, что состояние принца Хенрика ухудшилось еще несколько недель назад во время отдыха в Египте. Его осмотрели врачи, а после он отправился в Данию, где проходил лечение в Королевской больнице Копенгагена. Обследование показало, что в легком принца есть доброкачественная опухоль. Также его состояние заметно ухудшилось из-за легочной инфекции.

В день своей смерти принц Хенрик изъявил желание покинуть стены медучреждения и отправиться домой. Вечером того же дня он скончался в кругу семьи.

Напомним, что около года назад он решительно заявил, что не желает быть похороненным рядом с королевой Маргрете II, своей супругой. В последние годы он неоднократно выражал недовольство жизнью при дворе и своим статусом. А в конце 2015 года было объявлено, что он отказался от своего титула. Впрочем, вскоре пресс-служба королевского дворца заявила, что принц Хенрик страдает от быстро прогрессирующей деменции.