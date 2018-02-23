Соревнования "Снежный снайпер" станут причиной ограничения движения большегрузов у Кургана Славы на выходных

На этих выходных, двадцать четвертого и двадцать пятого февраля, на участке дороги у Кургана Славы будет ограничено движение грузового транспорта. Причина этого в проведении финала республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", который примут "Раубичи".

Движение для грузовиков будет ограничено по трассе Р-80 Слобода - Паперня на участке от Кургана Славы до деревни Острошицкий Городок. Также возможно временное введение ограничения движения из деревни Околица в сторону Минска. Оно будет введено лишь в случае большого количества посетителей, паркующихся на обочинах автодороги Р-80. В Госавтоинспекции уточнили, что парковка с тыльной стороны центра олимпийской подготовки имеет три сотни мест для машин, а стоянка на обочинах дороги – резервная.