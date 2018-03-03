Сотрудники МЧС отбуксировали на дорогу автобус, застрявший в снегу

В Житковичском районе в снегу застрял школьный автобус. Сотрудники спасательной службы отбуксировали автобус с детьми на проезжую часть, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Данный инцидент произошел в пятницу, второго марта. Школьный автобус развозил детей по домам. В д.Черничи он пропускал легковушку и для этого съехал на обочину. Однако обратно на дорогу вернуться уже не смог: автобус застрял в снегу. В связи с этим водитель обратился за помощью в МЧС.

Уже через двенадцать минут после звонка сотрудники спасательной службы прибыли на место происшествия и отбуксировали транспортное средство обратно на дорогу. В тот момент в автобусе было четыре семилетних ребенка.